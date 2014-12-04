Спорт Казахстанец вошел в ТОП-10 лучших бойцов Европы

В ноябрьском рейтинге лучших бойцов Европы, в весовой категории до 57 килограммов на 9-й строчке расположился казахстанский файтер бойцовского клуба «Алаш Прайд KZ» - непобеждённый Кайрат «Казах» Ахметов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz





Напомним, на турнире «Дала Батырлары», который состоялся 23 ноября, текущего года, Кайрат Ахметов завоевал пояс чемпиона мира по версии Alash Pride FC, одержав победу в главном бою вечера над бойцом из Франции Салахом «Алжирцем» Элкасом. Стоит отметить, что французский файтер до боя с «Казахом» занимал первую строчку в рейтинге лучших бойцов Европы, в весе до 57 килограммов.



