В Панаме состоялся конгресс международной федерации World Boxing, в рамках которого прошли выборы на руководящие должности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

По итогам голосования вице-президент Казахстанской федерации бокса по международным связям Рауан Игенев был избран председателем комитета по спорту и соревнованиям World Boxing.

Деятельность комитета охватывает широкий круг вопросов, связанных с организацией международных турниров и совершенствованием системы соревнований. В его компетенцию входят разработка и пересмотр технических правил бокса, определение требований к экипировке, весовым категориям и другим аспектам проведения соревнований.

Кроме того, в число основных направлений работы входят формирование международного календаря, разработка форматов турниров, систем мировых рейтингов, посева и квалификационного отбора спортсменов. Комитет также определяет требования и критерии проведения соревнований World Boxing. Все предложения и рекомендации передаются на рассмотрение исполнительного совета международной федерации.