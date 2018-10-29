Культура
Казахстанец вслепую вылепил скульптуру в финале шоу "Удивительные люди"
Художник из Астаны Ренат Елубаев, выступая в финале проекта "Удивительные люди" на телеканале "Россия 1", с завязанными глазами вылепил из глины скульптуру, передает Inform.kz.

До выхода в финал Ренат победил в восьмом выпуске 3 сезона шоу "Удивительные люди" – зрителей поразило, как казахстанец вслепую смог воссоздать на холсте картину.

56 удивительных человек со всего мира приняли участие в нынешнем, 3-ем сезоне проекта "Удивительные люди", 10 человек вошли в финал и только одному из них суждено было поднять кубок победителя и завоевать главный приз – миллион рублей.

Победителя по традиции выбирали зрители в студии, а помогали определиться с выбором гости проекта – телеведущая Ольга Шелест, хореограф, танцор Евгений Папунаишвили, чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рогозина и директор Института когнитивных нейронаук Василий Ключаров.

Борьба развернулась между Захаром Германом, 6 лет, из г.Омск (РФ), Артуром Микаеляном, 12 лет, из г.Раздан (Армения), Венцелем Грюсом, 15 лет, г. Бремен (Германия), Цюэ Цзяньюй, 13 лет, г. Сямынь (КНР), Сафией Салимовой, 11 лет, г.Анталия (Турция), Джоном Грэмом, 32 года, Солт-Лейк-Сити (США), Ренатом Елубаевым, 35 лет, г. Астана (Казахстан), Русланом Гаврюшенко, 44 года, г. Кисловодск (РФ), Артёмом Мартиросовым, 16 лет, г. Москва (РФ), Османом Делибашем, 25 лет, г. Москва (РФ).

В финале художнику Ренату Елубаеву предстояло показать новую грань своего таланта. На этот раз он выступил в качестве скульптора. Казахстанцу предстояло на ощупь понять, что за скульптура перед ним и воссоздать ее вслепую. Гостья проекта – чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина подвела Рената, у которого на глазах была черная повязка, к одной из скульптур. На проекте Ренат впервые в жизни попробовал лепку скульптуры вслепую. Мнения гостей проекта по поводу выступления Рената разделились. Евгений Папунаишвили и Наталья Рогозина отметили, что получившаяся скульптура похожа на оригинал, однако Ольга Шелест и Василий Ключаров не согласились с коллегами.

По итогам выступлений всех участников большинство зрителей отдали свои голоса двум претендентам – Артуру Микаеляну из Армении и Руслану Гаврюшенко из России. Окончательный выбор пришлось делать гостям проекта, которые выбрали лучшим Руслана Гаврюшенко, он и получил кубок и главный приз.

Тем не менее ведущий передачи Александр Гуревич отметил, что "победителями сегодня можно считать всех участников финала, ведь они победили свои слабости в стремлении развиваться".


Популярное

Все
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Флаг, герб и гимн Казахстана воплощают в себе мечты наших предков – Токаев
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Вор-карманник каждый день выходил на "работу" в автобусы Алматы (видео)
12-летний мальчик погиб на детской площадке в Рудном
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана

Читайте также

Культура
Казахстанский фильм "Акын" признали лучшим в Бразилии
Культура
Вышедшие из каменного молчания
Культура
Казан с 300-летней историей
Культура
День рождения Пушкина отметили в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]