Казахстанец вслепую вылепил скульптуру в финале шоу "Удивительные люди"
Художник из Астаны Ренат Елубаев, выступая в финале проекта "Удивительные люди" на телеканале "Россия 1", с завязанными глазами вылепил из глины скульптуру, передает Inform.kz.
До выхода в финал Ренат победил в восьмом выпуске 3 сезона шоу "Удивительные люди" – зрителей поразило, как казахстанец вслепую смог воссоздать на холсте картину.
56 удивительных человек со всего мира приняли участие в нынешнем, 3-ем сезоне проекта "Удивительные люди", 10 человек вошли в финал и только одному из них суждено было поднять кубок победителя и завоевать главный приз – миллион рублей.
Победителя по традиции выбирали зрители в студии, а помогали определиться с выбором гости проекта – телеведущая Ольга Шелест, хореограф, танцор Евгений Папунаишвили, чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рогозина и директор Института когнитивных нейронаук Василий Ключаров.
Борьба развернулась между Захаром Германом, 6 лет, из г.Омск (РФ), Артуром Микаеляном, 12 лет, из г.Раздан (Армения), Венцелем Грюсом, 15 лет, г. Бремен (Германия), Цюэ Цзяньюй, 13 лет, г. Сямынь (КНР), Сафией Салимовой, 11 лет, г.Анталия (Турция), Джоном Грэмом, 32 года, Солт-Лейк-Сити (США), Ренатом Елубаевым, 35 лет, г. Астана (Казахстан), Русланом Гаврюшенко, 44 года, г. Кисловодск (РФ), Артёмом Мартиросовым, 16 лет, г. Москва (РФ), Османом Делибашем, 25 лет, г. Москва (РФ).
В финале художнику Ренату Елубаеву предстояло показать новую грань своего таланта. На этот раз он выступил в качестве скульптора. Казахстанцу предстояло на ощупь понять, что за скульптура перед ним и воссоздать ее вслепую. Гостья проекта – чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина подвела Рената, у которого на глазах была черная повязка, к одной из скульптур. На проекте Ренат впервые в жизни попробовал лепку скульптуры вслепую. Мнения гостей проекта по поводу выступления Рената разделились. Евгений Папунаишвили и Наталья Рогозина отметили, что получившаяся скульптура похожа на оригинал, однако Ольга Шелест и Василий Ключаров не согласились с коллегами.
По итогам выступлений всех участников большинство зрителей отдали свои голоса двум претендентам – Артуру Микаеляну из Армении и Руслану Гаврюшенко из России. Окончательный выбор пришлось делать гостям проекта, которые выбрали лучшим Руслана Гаврюшенко, он и получил кубок и главный приз.
Тем не менее ведущий передачи Александр Гуревич отметил, что "победителями сегодня можно считать всех участников финала, ведь они победили свои слабости в стремлении развиваться".