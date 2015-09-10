В мире
Казахстанец выиграл $1 млн в Дубае
Жания Уранкаева
Казахстанец Омар Самаликов выиграл $1 млн в лотерею "Millennium Millionaire", организованной компанией "Dubai Duty Free", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на russianemirates.com.

Отмечается, что Самаликов, для которого счастливым стал билет № 0529, является первым казахстанцем, выигравшим $1 млн в эту лотерею. 

Добавим, что билет был куплен на официальном сайте Dubai Duty Free за 1 000 дирхамов ($278 ).

В компании отметили, что мужчина не доступен для комментариев и будет "определенно удивлен", узнав о своем выигрыше.

Отметим, компания "Dubai Duty Free" отвечает за беспошлинную торговлю в международном аэропорту Дубая. Компания была открыта 20 декабря 1983 года и за прошедшие 28 лет стала самым крупным в мире торговым центром подобного рода в аэропортах.

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