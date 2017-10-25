Казахстанец выиграл ЧМ по гиревому спорту в Греции
Спортсмен Владимир Батяшов из Павлодарской области выиграл чемпионат мира по гиревому спорту среди мужчин, который прошел в греческом городе Лаутраки, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на управление физической культуры и спорта Павлодарской области.
Турнир состоялся уже в 25-й раз. В состязаниях приняли участие спортсмены из 25 стран мира. Владимир Батяшов стал чемпионом мира в весовой категории до 90 кг.
Как отмечается, Владимир – первый чемпион мира по гиревому спорту в Павлодарской области. Этот титул впервые он завоевал в 2009 году в украинском городе Хмельницкий. А по итогам 2014 года мастер спорта международного класса РК по гиревому спорту, серебряный призер чемпионата мира Батяшов был признан одним из лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта.