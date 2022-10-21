Казахстанец выиграл поединок в одном из сильнейших промоушнов Азии UAE Warriors

Боец смешанных единоборств из Казахстана Улан Тамгабаев провел первый поединок в одном из сильнейших промоушнов Азии UAE Warriors из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Тамгабаев встретился в октагоне с соперником из Узбекистана Жавохиром Имамовым (7-0).

Поединок, который прошёл всю отведенную дистанцию, завершился победой казахстанского файтера решением судей.

Отметим, что перед этим поединком на счету Улана имелось 15 боев в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при восьми победах и семи неудачах. К тому же Тамгабаев вышел на бой на недельном уведомлении.

Теперь в активе Улана Тамгабаева 9 побед в ММА при семи поражениях, тогда как на счету Жавохира Имамова 7 побед и первое поражение.