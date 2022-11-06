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Спорт

Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку

Абзал Ажгалиев стал серебряным призером этапа Кубка мира, передает kazpravda.kz.

Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на 2-ом этапе Кубка мира по шорт-треку который проходит в городе Солт-Лейк-Сити (США), сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта.

Казахстанский спортсмен в гонке на 500 метров уступил только канадцу Максиму Лауну. А тройку лидеров замкнул южнокореец Ли Чжун Со.

Кроме того, сегодня Нуртилек Кажигали выступил в финале на 1500 метров и занял пятое место. 

Отметим, на первом этапе в канадском городе Монреаль мужская сборная завоевала серебро в эстафете на 5 километров. Сейчас в мировом рейтинге на 5000 метров Казахстан находится на 9-м месте (12094 очка).

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Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
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