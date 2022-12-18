Казахстанец завоевал золото и сердце на Кубке мира по шорт-треку (фото)
Спорт
Конькобежец Денис Никиша сразу после победы сделал предложение своей девушке.
Казахстанский спортсмен стал победителем этапа Кубка мира в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Один из лидеров команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша одержал победу на дистанции 500 метров.
Следом финишировал Яжан Сунву (Южная Корея). Замкнул тройку лучших Стижн Десмет из Бельгии.
Сразу после победы Денис Никиша сделал предложение своей девушке, которая ответила согласием.