Казахстанец завоевал "золото" и установил новый рекорд на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Казахстанский штангист Едыге Емберды стал победителем юношеского чемпионата Азии в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

Отмечается, что в категории до 73 кг наш спортсмен лидировал с результатом 309 (136+173) килограммов, завоевав при этом "серебро" в рывке и "золото" в толчке.



"Также Едыге установил новый юношеский рекорд Азии в упражнении "толчок" и в сумме двоеборья", – говорится в сообщении.

Напомним, Едиге Емберды является чемпионом и рекордсменом мира (толчок) в своей весовой категории. Этой чести он удостоился месяц назад на ЧМ среди юношей в Мексике.