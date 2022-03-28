Казахстанка Анастасия Городко завоевала золотую медаль юниорского чемпионата мира по фристайлу-могул в Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка стала лучшей в параллельном могуле. Второе место заняла американка Элизабет Лэмли. Эдди Макуга (США) замкнула тройку лучших.

Стоит отметить, что для неё данная награда стала третьей на ЧМ. Ранее она стала второй в индивидуальных соревнованиях и в командном миксе.