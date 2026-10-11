Казахстанка Мария Севостьянова завоевала бронзу Гран-при по таеквондо в Париже

На пути к медали спортсменка одержала три победы, уступив лишь действующей чемпионке мира из Бразилии

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Казахстанская таеквондистка Мария Севостьянова стала бронзовым призером турнира серии Гран-при, который проходит в Париже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Севостьянова выступила в весовой категории до 57 кг. В первом поединке она победила представительницу Тайбэя Вэй Чунь Линь со счетом 2:0, после чего одолела венгерскую спортсменку Луку Патакфалви.

В четвертьфинале казахстанка со счетом 2:0 выиграла у Мадины Марабзоловой из Узбекистана и вышла в полуфинал.

В борьбе за выход в финал Севостьянова уступила действующей чемпионке мира Марии Кларе Пачеко из Бразилии со счетом 0:2, завершив выступление с бронзовой медалью.

Финальный этап Гран-при по таеквондо в этом сезоне пройдет в ноябре в Астане.