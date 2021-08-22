Казахстанка Нилуфар Раимова стала чемпионкой мира в женской борьбе

Спорт
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Кошкарбек Тусипов
Мировой чемпионат в столице Башкортостана складывается довольно удачно для наших молодых борцов. Так, борец вольного стиля Нурдаулет Куанышбай завоевал «серебро», дойдя до финала первенства в весовой категории до 74 кг, где его смог остановить лишь представитель США Киган Отооле, сообщает Kazpravda.kz.   

Еще две «бронзы» в этом виде борьбы в копилку сборной Казахстана внесли Асылжан Есенгельды, выступавший в весе до 57 кг, и Бекзат Ермекбай (до 65 кг).

Еще большего успеха добились наши девушки, и все благодаря блистательному выступлению на турнире Нилуфар Раимовой. В финале в категории до 57 кг она встретилась с итальянкой Авророй Руссо. Соперница у нее была более чем серьезной, о чем говорит тот факт, что в главном поединке европейская спорт­сменка после первого периода владела преимуществом. Однако во втором Раимова собралась и смогла не только отыграться, но и выиграть финальную схватку. Итоговый счет составил 8:6 в пользу Нилуфар, которая и завоевала золотую медаль.

Кроме нее еще две представительницы сборной Казахстана завоевали бронзовые медали юниорского чемпионата мира в Уфе. Так, успеха добились Дильназ Мулькинова (до 76 кг) и Мадина Аман (до 59 кг).

Аман в схватке за третье место досрочно выиграла у Анны Шелл (Венгрия), а Мулькинова также стала обладательницей «бронзы» до завершения основного времени встречи – она оказалась сильнее Одбаг Улзиибат (Монголия).

Успех юниоров не может не радовать. После достаточно серьезной критики в адрес представителей видов борьбы мы ждем больших перемен, и здесь наша главная надежда, конечно же, на подрастающее поколение. Пока авансы они оправдывают, но мы ждем от них еще больших результатов, ведь уже через три года некоторые из нынешних юниоров, вполне возможно, будут представлять Казахстан на летних Олимпийских играх в Париже.

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