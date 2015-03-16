Казахстанка подверглась групповому изнасилованию в Индии

Туристка из Казахстана подверглась групповому изнасилованию в столице Индии Дели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zonakz.net
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Сообщается, что молодая туристка из Казахстана подверглась групповому изнасилованию со стороны водителя такси, туристического агента и его помощника поздно вечером в отеле, расположенном в районе Кароль Баг.
Кроме этого, по данным СМИ, мужчины, после того, как надругались над женщиной, угрожали ей негативными последствиями. Пострадавшая пыталась покончить жизнь самоубийством, после чего сегодня, 16 марта, была доставлена в больницу Sir Ganga Ram Hospital.
Все трое обвиняемых задержаны полицией.Напомним
, Индия признана самой опасной страной для путешественниц. По данным специалистов, каждые 20 минут в стране происходит одно изнасилование.