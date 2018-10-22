Казахстанка поразила жюри программы "Удивительные люди" скорочтением

Общество
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Елизавета Абрамовская
Фото из открытых источников
Чемпионка Казахстана по скорочтению Адина Манатбекова смогла изумить всех на программе "Удивительные люди", передает корреспондент Kazpravda.kz

Адина приняла участие в программе на канале "Россия 1", где рассказала о своих способностях. Девочка занимается скорочтением, и за 35 секунд прочитала 18 листов печатного текста. Казахстанка не только быстро читает, но и понимает суть прочитанного.

В 2016 году она поставила рекорд, прочитав 94 тысячи слов в минуту.

Во время съемки программы организаторы решили провести эксперимент, чтобы понять, насколько хорошо Адина усваивает текст, который читает. Для этого был взят отрывок из произведения "Волшебник Изумрудного города", где были изменены слова. После прочтения текста казахстанке задали четыре вопроса. На три из них она ответила верно, заметив ошибки в сказочной повести.

Ведущий программы Александр Гуревич списал один неверный ответ Адины Манатбековой на погрешность.



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