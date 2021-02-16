Казахстанка родила в поезде "Сарыагаш-Нур-Султан"

Общество
Жанат Тукпиев
фото из открытых источников
В пассажирском поезде №85 сообщением "Сарыагаш-Нур-Султан" у одной из пассажирок начались преждевременные роды, начальник и проводница поезда оказали помощь женщине, приняв роды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Пассажирка поезда Анастасия Гранкина следовала по маршруту "Тараз – Павлодар". В пути следования на участке Киик-Босага она обратилась за помощью к проводнику вагона, сообщив, что находится на девятом месяце беременности и что у нее начались схватки.

На ближайшую станцию была вызвана скорая медицинская помощь. До приезда работников скорой медицинской помощи исполняющий обязанности начальника поезда Алдияр Тенгешев и дежурный проводник штабного вагона Зина Кунусбаева оказали помощь женщине при родах.

"На подъезде к станции Акадыр на свет появилась девочка, которую родители назвали Аминой. По прибытию состава на станцию работники скорой помощи осмотрели маму и новорожденную. Состояние ребенка было удовлетворительное. Женщина от госпитализации отказалась, и они продолжили свой путь до конечной станции", – говорится в сообщении.


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