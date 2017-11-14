Казахстанка с 4-мя детьми была эвакуирована из горячей точки в Сирии

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Более 40 женщин и детей, спасенных из горячих точек Сирии, доставили спецбортом 13 ноября в Грозный, среди них была казахстанка с четырьмя детьми, сообщил в кулуарах Правительства руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Кazpravda.kz
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"Как вам уже известно, вчера в город Грозный – столицу Чеченской Республики, была доставлена большая группа людей, спасенных из горячих точек Сирии. Среди них были и граждане Казахстана. Это женщина 1988 года рождения, жительница города Уральск и четверо ее несовершеннолетних детей", – сказал он.
Официальный представитель МИД отметил, что в аэропорту Грозного их встретили сотрудники посольства Казахстана в России, которые займутся отправкой семьи в РК.
"В ближайшее время, они будут доставлены в Казахстан. Мы выражаем искреннюю признательность российской стороне и руководству Чеченской Республики за оказанную помощь в эвакуации казахстанских граждан", – заключил Жайнаков.