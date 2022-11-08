Казахстанка стала чемпионкой мира по пара дзюдо

Столичная спортсменка Акмарал Науатбек (- 48кг J2) стала победителем чемпионата мира по пара дзюдо, который проходит в Баку (Азербайджан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города Астаны.

В финале наша землячка одержала победу над двукратным призером Паралимпийских игр француженкой Аурериес Мартинет Сандрин и завоевала первую в нашей истории золотую медаль среди женщин.

Впервые в истории независимого Казахстана золотую медаль на чемпионате мира по пара дзюдо в 2018 году завоевал Олжас Оразалы в весовой категории 60 кг.

Чемпионат мира по пара дзюдо проходит в Баку с 8 по 11 ноября. В соревновании, в котором участвуют свыше 300 спортсменов более чем из 40 стран мира, честь Казахстана защищают 18 пара дзюдоистов.