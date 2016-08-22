Казахстанка впервые победила на турнире Арнольда Шварценеггера
Казахстанка впервые победила на турнире Арнольда Шварценеггера
Знаменитый актер посетил собственный спортивный фестиваль.
Казахстанка Улпан Нурбекова победила на турнире по бодибилдингу и фитнесу Arnold Classic Asia в Гонконге, передает корреспондент Vesti.kz.
Бодибилдерша из Алматы стала сильнейшей в абсолютной и фитнес-бикини категории. Ее соперницами были представительницы России, Южной Кореи, Португалии, Австралии и Индии.
Arnold Classic Asia проходит под эгидой одноименного знаменитого конкурса. Его организатором и идейным вдохновителем является известный в прошлом бодибилдер и актер Арнольд Шварценеггер. В рамках спортивного фестиваля Arnold Classic проходят соревнования сразу по нескольким видам спорта, в том числе и не силовым, а также обучающие семинары, которые проводит и сам Шварценеггер.
Отметим, что Улпан Нурбекова занимается бодибилдингом всего третий год. Спортсменка становилась чемпионкой Казахстана и Средней Азии, а также выигрывала серебряные медали на чемпионатах Азии и чемпионате мира по версии WBPF. Тренируется Нурбекова под руководством тренера Кайрата Сыздыкова.