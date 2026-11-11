Казахстанка выиграла в международном турнире по фристайл-могулу в Австрии

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко стала победительницей международного турнира FIS Open, который прошёл на леднике Хинтертукс (Австрия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Городко показала лучший результат в женских соревнованиях, набрав 74,04 балла. Второе место заняла японка Мио Тани (71,41), а тройку призёров замкнула ещё одна представительница Японии Марин Ито (70,66).

Также Казахстан в женских соревнованиях представили Юлия Феклистова и Юлия Мокина. Феклистова заняла 13-е место (52,55 балла), а Мокина завершила выступление на 22-й позиции (25,63).

В мужских соревнованиях лучший результат среди казахстанцев показал Павел Колмаков, занявший восьмое место (72,34 балла). Фёдор Бугаков стал десятым (66,49), Максим Емельянов расположился на 11-й строчке (65,69), а Семён Русаков занял 13-е место (62,60).

Даниил Коротков стал 20-м, Ильнар Ибрагимов - 21-м, Алексей Дегтярёв - 24-м, Дмитрий Пятаков - 43-м.

Победу среди мужчин одержал японец Такэто Нисидзава, набравший 79,63 балла. Вторым стал его соотечественник Иккэй Фудзимура (78,54), третьим - ещё один представитель Японии Рёма Хаяси (75,56).