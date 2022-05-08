Казахстанка выиграла юниорский турнир ITF

В Стамбуле завершился турнир четвертой категории среди игроков до 18 лет. Казахстанская теннисистка Карина Джумажанова стала победительницей парного разряда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации Тенниса Казахстана.

В финале Карина с Марго Фантала из Франции в упорном противостоянии одолела третьих сеянных турнира Мариам Ибрахим (Египет)/Су Ян Тан (Малайзия) со счетом 3:6, 6:1, 10:8.

В одиночном разряде казахстанка дошла до 1/4 финала, где уступила Эмилии Лунде (Норвегия) - 5:7, 3:6.

