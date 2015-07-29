Казахстанка завоевала "серебро" на чемпионате Азии по пауэрлифтингу

Представительнице женской сборной Казахстана Раушан Койшибаевой удалось преодолеть "бронзовый барьер" и завоевать серебряную медаль Открытого чемпионата Азии по пауэрлифтингу. В жиме лежа ей удалось поднять штангу весом 106 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.
Как отмечается, главной конкуренткой казахстанки оказалась спортсменка из Поднебесной Tan Yujiao которая, не ограничившись золотой медалью чемпионата, установила азиатский и мировой рекорд весом 137,5 кг. На третью ступень пьедестала поднялась корейская пауэрлифтерша Kim Hyeong Hui.
В Азиатском зачете бронзовую медаль Казахстану принес Хамруллаев Нодаржан (173 кг). В 2014 году на Азиатских играх он занял 6-е место. Является многократным чемпионом и рекордсменом РК.
