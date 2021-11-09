Казахстанка завоевала "золото" международного турнира по таеквондо в Пакистане

Спорт
3711
Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана Джансель Дениз завоевала золотую медаль международного турнира «Pakistan Open International Taekwondo (G-1)» в Исламабаде.

Всего в соревновании класса G-1 принимали участие свыше 500 атлетов из разных стран мира, было разыграно 16 комплектов медалей.

"Армейская спортсменка показала высокий уровень подготовки, мастерство и профессионализм. Всего на рейтинговом турнире сборная Казахстана выиграла шесть золотых медалей, тем самым завоевав общекомандное первое место", – рассказал заместитель председателя армейского Центрального спортивного клуба – начальник Центра подготовки штатных команд майор Анвар Усенов.

Помимо хозяев в турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Казахстана, Афганистана, Албании, Непала, Иордании, Омана, Египта, Ирана, Турции, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Сальвадора, Хорватии.

Популярное

Все
Учителя истории в Атырауской области могут привлечь к ответственности за проведение археологических раскопок
Село Актас Талгарского района становится одним из самых пожароопасных населенных пунктов республики
В Шымкенте грядет повышение тарифа на проезд в общественном транспорте
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Кадров нет, тепла не будет!
Более сорока вузов предоставят около трех тысяч бесплатных мест для обучения граждан, отслуживших срочную воинскую службу
Вed tax, кешбэк и гранд-тур
Браво, Елена!
Гарантия особого порядка
Перезагрузка образовательной среды
Вторые в Азии
«Чтобы чаще Господь замечал...»
Бикамерализм по-казахстански
В ожидании большой воды
Зимняя европейская сессия
Казахстанский финал
Подготовка продолжается
О силе материнской любви
Приютят, накормят, подсобят
Фермеры остались без субсидий потому, что портал GOSAGRO.KZ, который должен был «подключиться в январе», до сих пор не действует, а система Qoldau.kz прекратила работу
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
В режиме инфляционного таргетирования
На партийном поле перемены
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Тело погибшей в Италии Асем Жарбосын доставят в Казахстан до конца недели – МИД
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане

Читайте также

Спорт
Рыбакина проиграла в финале Australian Open сопернице из Бе…
Спорт
Абиба Абужакынова завоевала золото Гран-при Португалии по д…
Спорт
Очередная сенсация! Бибисара Асаубаева обыграла знаменитого…
Спорт
Казахстан вошел в топ-10 рейтинга ФИФА по трансферам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]