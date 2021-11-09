Казахстанка завоевала "золото" международного турнира по таеквондо в Пакистане

Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана Джансель Дениз завоевала золотую медаль международного турнира «Pakistan Open International Taekwondo (G-1)» в Исламабаде.Всего в соревновании класса G-1 принимали участие свыше 500 атлетов из разных стран мира, было разыграно 16 комплектов медалей."Армейская спортсменка показала высокий уровень подготовки, мастерство и профессионализм. Всего на рейтинговом турнире сборная Казахстана выиграла шесть золотых медалей, тем самым завоевав общекомандное первое место", – рассказал заместитель председателя армейского Центрального спортивного клуба – начальник Центра подготовки штатных команд майор Анвар Усенов.Помимо хозяев в турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Казахстана, Афганистана, Албании, Непала, Иордании, Омана, Египта, Ирана, Турции, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Сальвадора, Хорватии.