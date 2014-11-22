Культура Казахстанка Жанар Дугалова победила в конкурсе Turkvizyon 2014

Казахстанская исполнительница Жанар Дугалова стала победительницей в конкурсе II международного телевизионного песенного конкурса Turkvizyon 2014, сообщает Kazpravda.kz.



Финал Turkvision прошел в Казани. За победу в конкурсе боролись 15 финалистов, набравших наибольшее количество голосов в полуфинале. По итогам голосования наша соотечественница набрала наивысший балл – 225.



Жанар Дугалова исполняла песню "Ізін көрем". Ее выступление высоко оценили и члены жюри, и многочисленные зрители. После оглашения результатов певица поблагодарила всех, кто за нее болел и поддерживал.



Поздравить победительницу вышел президент Татарстана Рустам Минниханов.



В общей сложности в конкурсе приняли участие 25 стран и регионов, имеющих преимущественно тюркское население или в которых широко распространены тюркские языки.