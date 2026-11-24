Встреча завершилась со счетом 33:27 в пользу Казахстана

Фото: НОК РК

В Алматы продолжается чемпионат Азии по гандболу среди женских команд. Казахстанские спортсменки выиграли второй матч группового этапа, сообщает Kazpravda.kz

На этот раз сборная РК оказалась сильнее команды Индии. Встреча завершилась со счетом 33:27 в пользу Казахстана, отметили в НОК.

Напомним, в стартовом матче турнира казахстанские гандболистки одержали победу над Австралией.

Следующую игру в рамках группы В команда Казахстана проведет завтра, 25 ноября, против Узбекистана.

Чемпионат Азии завершится 3 декабря. Четыре лучшие сборные получат путевки на чемпионат мира 2027 года в Венгрии.