Казахстанки в возрасте 15-19 лет рожают в 6 раз чаще, чем девушки из стран ОЭСР – эксперт

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Главный специалист Центра совершенствования медицинской помощи Раушан Бердыбекова в ходе тематического круглого стола в Нур-Султане высказалась о проблеме ранней беременности среди девушек в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Ранняя беременность – это беременность в возрасте от 13 до 19 лет. В развивающихся странах ежегодно регистрируется около 12 миллионов случаев деторождения у девочек от 15 до 19 лет, 77 тысяч случаев – у девочек до 15 лет. В 10 миллионах случаев отмечается нежелательная беременность. У девочек моложе 19 лет беременность наступает в основном случайно, без предварительной подготовки, с отсутствием настроя на материнство. В Казахстане, согласно статистике, девушки-подростки в возрасте 15-19 лет рожают в 6 раз чаще, чем в странах ОЭСР", – сообщила Бердыбекова.
Она отметила, что по данным Республиканского центра электронного здравоохранения, за последние три года отмечается рост числа фактов ранней беременности. За 2019 год зарегистрирована 1 651 беременная девочка в возрасте 15-17 лет.
"Во всем мире ведущей причиной смертности среди девочек 15-19 лет являются осложнения во время беременности или родов. Каждый год фиксируется около 5,5 миллиона случаев абортов среди девочек, из них 3,9 миллиона случаев носят опасный характер, что способствует росту материнской смертности. Также дети матерей-подростков подвержены более высокому риску смертности, чем дети, родившиеся у женщин в возрасте 20-24 лет", – дополнила она.
Она подчеркнула, что матери-подростки более подвержены травматизму при вынашивании и родах.
"Здесь могут быть преждевременные роды, развитие сильного токсикоза и прочее. Также есть высокий риск травматизма во время родов. Все осложнения и риски связаны с возрастными особенностями организма", – продолжила она.
Также Раушан Бердыбекова отметила, что ранняя беременность несет в себе и другие негативные аспекты, среди которых финансовая нестабильность. Кроме того, матери-подростки более предрасположены к досрочному прекращению обучения.
По ее мнению, для решения этой проблемы необходимо уделять внимание повышению уровня образования, половому просвещению и воспитанию, здоровой пропаганде современных методов диагностики и контрацепции, обеспечению доступа к услугам по охране здоровья.