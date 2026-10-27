Beacon Award вручают перспективным артистам нового поколения из Центральной Азии и Кавказа за их творческие достижения
Казахстанская актриса Шугыла Ешен получила престижную международную награду Golden Globes Beacon Award, сообщает Kazpravda.kz
Она стала первой казахстанской актрисой, удостоенной этой специальной награды. Церемония вручения прошла 23–24 октября в Ташкенте в рамках Golden Globes Silk Road Tribute Gala.
Beacon Award вручают перспективным артистам нового поколения из Центральной Азии и Кавказа за их творческие достижения. Golden Globes - организаторы знаменитой премии «Золотой глобус».
Шугыла известна зрителям по проектам «Ғашықпын саған», «7 қарақшы», «7 ата», «Қайтадан» и «SHEKER. Последний шанс».