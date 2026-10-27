Актриса Шугыла Ешен получила престижную международную награду

Кино

Beacon Award вручают перспективным артистам нового поколения из Центральной Азии и Кавказа за их творческие достижения

Фото: instagram.com/bir.zhapyraq

Казахстанская актриса Шугыла Ешен получила престижную международную награду Golden Globes Beacon Award, сообщает Kazpravda.kz

Она стала первой казахстанской актрисой, удостоенной этой специальной награды. Церемония вручения прошла 23–24 октября в Ташкенте в рамках Golden Globes Silk Road Tribute Gala.

Beacon Award вручают перспективным артистам нового поколения из Центральной Азии и Кавказа за их творческие достижения. Golden Globes - организаторы знаменитой премии «Золотой глобус».

Шугыла известна зрителям по проектам «Ғашықпын саған», «7 қарақшы», «7 ата», «Қайтадан» и «SHEKER. Последний шанс».

#награда #кино #Шугыла Ешен

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