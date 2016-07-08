Казахстанская армия ночью приведена в высшую степень боевой готовности

Общество
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Вооруженные силы Казахстана сегодня ночью были подняты по учебной тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. 

Отмечается, что в ночное время войска были подняты впервые за этот год, что является отличительной особенностью текущей проверки боевой готовности казахстанской армии. При этом особое внимание было уделено противодиверсионной безопасности.

"Подразделения получили оперативное задание, выполнили учебно-боевые задачи. Учебная тревога в масштабе Вооруженных сил – финальная часть занятий по боевой готовности, которые проходят на протяжении всей текущей недели. Мероприятия проводились по принципу от простого к сложному. Сначала на уровне отделений и взводов, далее рот и батальонов, воинских частей, региональных командований (родов войск), затем на уровне видов войск и ВС РК в целом", – сообщили в оборонном ведомстве.

В органах управления видов и родов войск, войск региональных командований проведены раздельные и совместные штабные тренировки по слаженному действию штабов при ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера; военнослужащие сдали зачеты по основным нормативам профессиональной боевой и физической подготовки, разработали графические и другие боевые документы.

"В условиях резко меняющегося характера военных конфликтов, а также вводимых современных образцов вооружения и военной техники военнослужащим важно повышать свои теоретические и практические знания, оставаться в постоянной боевой готовности, чтобы в короткие сроки осуществлять всестороннюю подготовку, организованно вступать в бой с противником и выполнять поставленную задачу", – отмечают в Минобороны.

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