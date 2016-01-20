Казахстанская армия увеличивает количество техники за счет отечественного предприятия

Фото пресс-службы МО РК
В 2015 году увеличились поставки автотехники МАЗ для Вооруженных сил Казахстана от Семипалатинского машиностроительного завода, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.
Сообщается, что в прошедшем году заводом (дочернее предприятие АО "НК "Казахстан инжиниринг") было изготовлено и передано для Минобороны 100 прицепов грузоподъемностью 10 тонн и 3 полуприцепа-трала грузоподъемностью 40 тонн. В 2014-м количество поставленной прицепной техники достигало 60 единиц.
В военном ведомстве отметили, что, согласно лицензионному договору, Минский автомобильный завод передает Семипалатинскому машиностроительному заводу эксклюзивные права на всю необходимую нормативно-техническую документацию по наиболее популярным и востребованным моделям автотехники МАЗ: седельные тягачи, бортовые автомобили, самосвал.