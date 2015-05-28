Казахстанская авиакомпания вернула рейс Томск – Астана

Казахстанская авиакомпания SCAT запустила в среду первый в этом году рейс из Томска в Астану, самолет
с задержкой в несколько часов был отправлен в 18.50 по местному времени. По информации томского аэропорта вылет состоялся в 18.50, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Сибинфо
.
Рейс будет выполняться два раза в неделю (среда и пятница), а после 28 июня появится и рейс в воскресенье. План полетов рассчитан до 23 октября. Вылеты осуществляются на самолете Bombardier CRJ-200.
Перелет длится час 50 минут. Билет стоит от семи тысяч рублей.