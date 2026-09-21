Казахстанская делегация приняла участие в книжной ярмарке в Абу-Даби

Фото: МКИ РК

Казахстан принял участие в 35-й Международной книжной ярмарке в Абу-Даби, одной из ведущих издательских и культурных площадок мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В этом году ярмарка объединила около 1 200 участников из 95 стран. В программе были представлены культурные, литературные и образовательные мероприятия. Темой события стал девиз «Переверни страницу, прочитай мир».

На казахстанском стенде были представлены произведения отечественных авторов, современная казахская литература, издания для детей и подростков, книги о национальном культурном наследии, а также проекты казахстанских издательств.

В рамках ярмарки казахстанская сторона провела встречи с зарубежными издательствами, литературными агентствами и культурными организациями. Стороны обсудили перевод казахской литературы на иностранные языки, продвижение авторских и издательских прав, а также реализацию совместных литературных и культурных проектов.