Казахстанская делегация приняла участие на ITB Berlin 2016 Официально 871

В период с 9 по 11 марта 2016 г. казахстанская делегация в составе представителей Министерства по инвестициям и развитию РК, АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", акиматов и крупных туристических компаний приняла участие в работе 50-й международной туристической выставки ITBBerlin, 6-й встрече министров туризма стран Шелкового пути ЮНВТО (UNWTO), церемонии открытия казахстанского стенда на выставке ITB, а также в роуд-шоу "Развитие туризма в преддверии ЭКСПО-2017".



9 марта 2016 г. на выставке ITB состоялась презентация казахстанского стенда, на которой с приветственными обращениями выступили посол Казахстана в Германии Болат Нусупов и председатель Комитета туризма германского Бундестага, депутат Юрген Климке. Казахстанский дипломат ознакомил многочисленную аудиторию с проводимыми в стране экономическими реформами и современными направлениями развития туризма в Казахстане. Немецкий парламентарий, в свою очередь, высоко оценил туристический потенциал Казахстана в преддверии международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".



В этот же день казахстанская делегация приняла участие в работе 6-й встречи министров туризма стран Шелкового пути ЮНВТО, в ходе которой презентовала доклад "Всемирная выставка "ЭКСПО-2017": Возможности для развития сотрудничества" и информировала участников о потенциале казахстанского туризма, а также о мерах государства по поддержке и развитию туристической инфраструктуры страны.

На министерской встрече также обсуждался положительный опыт развития тематических туристических маршрутов Великого Шелкового пути, возможности продвижения и маркетинга выгодных маршрутов, инфраструктуры исторического наследия, крупные события региона, риск менеджмент транспортных путей и другие вопросы.



11 марта 2016 г. состоялось роуд-шоу "Развитие туризма в преддверии ЭКСПО-2017", организованный при поддержке АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" и немецкой компанией BerlinMesse. В своем приветственном обращении Б. Нусупов ознакомил немецкую сторону с основными целями и задачами Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ", Новой экономической политики "Нұрлы жол". Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в рамках Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане, которая будет способствовать дополнительному привлечению инвестиций в различные отрасли.

При этом было отмечено, что после окончания на основе ее инфраструктуры будет создан международный финансовый центр "Астана", предполагающий международную защиту бизнеса с помощью английского права и независимого суда.



В ходе мероприятия экспертами Департамента индустрии туризма МИР РК, АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" и казахстанских туристических фирм были организованы отдельные презентации новых инвестиционных возможностей для германских компаний в свете проведения выставки "ЭКСПО-2017" в Астане, а также проведены соответствующие переговоры с потенциальными спонсорами выставки – немецкими компаниями Terranex и Vestas, германскими туроператорами по вопросам привлечения немецких туристов в РК на период проведения выставки.



ITB Berlin является одной из крупнейших туристских выставок мира, ежегодно проводимой в столице Германии на территории большого выставочного комплекса Мессе Берлин. На стендах и в залах выставки, оборот которой составляет около 7 миллиардов евро, представлены туроператоры, системы бронирования, авиакомпании, гостиницы, культурные объекты разных стран мира, аренда автотранспорта и другие туристские услуги. В этом году в работе ITB Berlin приняли участие 115 тыс. специалистов в сфере туризма, 50 тыс. посетителей. Было представлено около 10 тыс. различных стендов из более 185 стран мира.



