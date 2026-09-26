Казахстанская делегация приняла участие в международном молодежном лагере в Омане

Фото: МКИ

Казахстанская делегация приняла участие в Международном молодежном лагере Mustaid, который прошел с 21 по 24 сентября в Омане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Программа организована Министерством культуры, спорта и молодежи Омана совместно с образовательной организацией Outward Bound Oman. В лагере также приняли участие представители Брунея, Испании, Сингапура, Турции, Узбекистана и Японии. Всего программа объединила более 500 участников.

Основная цель инициативы – развитие у молодежи современных компетенций и лидерских навыков, необходимых для профессионального и личностного роста. Программа лагеря включала походы, практические задания на открытом воздухе, соревнования и тренинги.

Особое внимание было уделено развитию устойчивости, адаптивности, креативности и навыков непрерывного обучения. Участие в международном лагере позволило казахстанской молодежи обменяться опытом со сверстниками из других стран, расширить международные контакты и приобрести практические навыки межкультурного взаимодействия.