Казахстанская делегация приняла участие в совместном заседании ОДКБ

Нурали Мансуров

В Москве состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопас­ности Организации Договора о коллективной безопасности. Казахстанскую делегацию возглавила заместитель председателя Совета безопасности РК Аида Балаева. В заседании также принял участие министр обороны генерал-майор Айдос Мырзахметов.

фото с официального сайта Министерства обороны РК

Как сообщается на сайте Министерства обороны РК, участники обсудили военно-политическую обстановку, вопросы глобальной и региональной безопасности, а также актуальные направления деятельности ОДКБ. В ходе заседания рассмот­рены проекты документов, подготовленных для утверж­дения на сессии Совета коллективной безо­пасности ОДКБ. В 2027 году председательство в организации перейдет к Республике Таджикистан. Кроме того, на полях заседания состоялись рабочие встречи с министрами обороны государств – членов ОДКБ.

#заседание #ОДКБ #Аида Балаева

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