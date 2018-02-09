Казахстанская экономика доказала свою устойчивость – Сагинтаев

Казахстанская экономика вышла на устойчивую траекторию роста, на 60% обеспеченного за счет несырьевых секторов, сообщил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе расширенного заседания Правительства с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Экономика вышла на устойчивую траекторию развития, что подтверждается международными рейтингами и агентствами, дающими стране стабильный прогноз. Рост ВВП в 2017 году составил 4 процента, при этом 60 процентов роста обеспечено за счет несырьевых секторов. Это – принципиальный момент, поскольку он показывает устойчивость экономики и изменение ее структуры", – сказал Премьер-министр.
Он также уточнил, что по итогам 2017 года внешнеторговый оборот Казахстана увеличился на 25% (до 69,5 млрд долларов США). Инвестиции в основной капитал выросли на 5,5%. В том числе частные инвестиции – на 6,9%. Улучшилась макроэкономическая ситуация. Инфляция снижена до 7,1%. На безопасном уровне обеспечена устойчивость государственных финансов, госдолг не превышает 26% ВВП. Поступления в республиканский бюджет выросли на 26%.
Все социальные обязательства государства выполнены в полном объеме.