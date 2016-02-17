Казахстанская фигуристка завоевала "бронзу" в Норвегии

На проходящих в Лиллехамере Юношеских Олимпийских играх "бронзу" в копилку казахстанской команды принесла фигуристка Элизабет Турсынбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.
Как сообщается, по результатам обязательной и произвольной программ определились победители и призеры второй Юношеской Олимпиады по фигурному катанию. Так, казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева продемонстрировала в норвежском Лиллехамере качественное катание и заслуженно по итогам обязательной и произвольной программ оказалась на пьедестале почета. Золотая и серебряная награды достались российским фигуристкам Полине Цурской и Марии Сотсковой соответственно.
Отметим, что днем ранее в выступлениях в короткой программе наша соотечественница завоевала серебряную медаль.
"Мы, конечно, надеялись на медаль и претендовали на то, чтобы завоевать "золото". У Элизабет две недели назад была травма, что тоже сказалось на ее выступлении на Олимпиаде, в итоге мы смогли взять бронзовую медаль. Безусловно, рады этому результату. Море впечатлений от Олимпийских игр. Считаю, что это полезный опыт для нас. Мы очень рады, что принесли медаль юношеской Олимпиады Казахстану, порадовали наших болельщиков и очень счастливы, что дожили до такого значимого дня в жизни нашей дочери", – отметил в интервью Sports.kz отец Элизабет Байтак Турсынбаев.