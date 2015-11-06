Казахстанская интеллигенция предложила первые шаги по развитию бренда "Страна великой степи"
"Страна великой степи" – такая ассоциация должна приходить на ум, когда речь идет о Казахстане. Название должно стать хорошо узнаваемым брендом как в стране, так и далеко за ее пределами. Такое мнение высказали представители казахстанской интеллигенции на расширенном заседании Республиканского общественного совета "Мирас", передает Kazpravda.kz со ссылкой 24.kz.
Участники заседания отметили, что над имиджем и узнаваемостью нового синонима Казахстана должны работать лучшие специалисты: менеджеры, маркетологи и дизайнеры. "И начинать придется с элементарного – например, с приветственных билбордов в аэропорту. Вместо привычного "Добро пожаловать в Казахстан" следует написать "Добро пожаловать в Страну великой степи", – считают они.
В свою очередь первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Аскар Мырзахметов подчеркнул, что перед современниками стоит непростая задача – создать имидж "Страны великой степи" и необходимо сплотить весь народ под этой идеей. "Мы, как правящая партия, будем помогать создавать этот образ и внесем в это дело свой вклад", – заключил зампред партии.