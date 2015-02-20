Казахстанская интеллигенция сделала свой выбор в пользу инициативы АНК

В столице состоялось первое в текущем году заседание Общественного совета по развитию культуры и искусства "Мирас" при партии "Нур Отан", сообщает Kazpravda.kz.
В ходе обсуждения повестки дня видные представители национальной интеллигенции в лице Мырзатая Жолдасбекова, Акима Тарази, Султанали Балгабаева, Айман Мусахаджаевой выразили поддержку инициативе Ассамблеи народа Казахстана по проведению президентских выборов в 2015 году.
Была отмечена ее своевременность и актуальность в свете дальнейшего укрепления единства и согласия в обществе, консолидации граждан и государственных органов вокруг реализации программы "Нұрлы жол" на фоне роста глобальной экономической и геополитической нестабильности.
В ходе мероприятия также были обсуждены вопросы проведения мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 550-летия Казахского ханства, 20-летия Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции Республики Казахстан.
"Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства отметил, что "не должно быть никакого расточительства" и Правительству следует рассмотреть вопрос сокращения расходов на проведение массовых мероприятий, сократить юбилеи и затраты на них за счет бюджета". В связи с этим Общественный совет "Мирас" поднимает вопрос контроля качества исполнения данного поручения. В частности, стоит задача, ограничив траты на торжественные празднования, усилить воспитательный, духовный и идеологический аспекты проведения юбилейных мероприятий", – отметил руководитель совета М. Ашимбаев.
