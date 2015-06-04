Казахстанская модель стала лицом японского бренда

Казахстанская супермодель Бибисара Шарипова стала лицом японской компании по производству одежды Uniqlo, передает Kazpravda.kz со ссылкой на газету Экспресс-К.

Модель, известная в модных кругах как Bibi, начала модельную карьеру в Алматы. В 2008 году она стала финалисткой Top Model Asia, а в 2014 выступила на New York Fashion Week, представив наряды модных домов Christian Siriano, Desigual, Carmen Marc Valvo. Модель появлялась на обложках Vogue и Grazie.

Шарипова уже становилась лицом Benetton, но особой любовью Биби пользуется у японских модных брендов, таких как Tae Ashida и Ne-net. Она подписала контракт с популярным японским брендом Uniqlo.

"Феномен Бибисары Шариповой заключается не только в ее бюсте нулевого размера и инфантильной худобе, которая присуща Жизель Бундхен и Кейт Мосс. Просто она попала в восточный тренд. Ведь Китай стал не только локомотивом мировой экономики, но и главным потребителем фэшн-индустрии, на которого ориентируются мировые бренды. Они искали восточный типаж, который бы соответствовал европейским представлениям о красоте, и нашли все это в Бибисаре. У нее совершенные монголоидные скулы, выразительные глаза и пухлые губы идеальной формы. Светские львицы тратят кучу денег на то, чтобы накачать губы ботоксом. Вторые такие губы только у Анджелины Джоли", – отметил сотрудник модельного агентства Астаны Аббас Кисиков.

Популярное

Все
Наши юниоры пишут мировую историю
Социализация без барьеров
Поздравили фронтового связиста
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Для достижения общих целей
Во имя будущих поколений
Восстановление Каспия
Ресурс глобальной важности
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
Серебро с золотым отливом
Умные очки для слабовидящих
«Байқа! Алаяқ!» – смешно о грустном
Система управления наукой будет реформирована
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств
Двусторонние отношения динамично развиваются
Здесь будет экопарк
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Шаг за шагом к вершине
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch
Территория идей и вдохновения
Актауский бенефис сборной Казахстана
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Гала-концерт мастеров искусств России прошел в Астане
В Астане в рамках Дней культуры России в Казахстане обсудил…
В Астане наградили победителей республиканского конкурса «Ұ…
Глава Минкультуры Аида Балаева поздравила казахстанцев с На…

