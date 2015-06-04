Казахстанская модель стала лицом японского бренда

Казахстанская супермодель Бибисара Шарипова стала лицом японской компании по производству одежды Uniqlo, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на газету Экспресс-К
.
Модель, известная в модных кругах как Bibi, начала модельную карьеру в Алматы. В 2008 году она стала финалисткой Top Model Asia, а в 2014 выступила на New York Fashion Week, представив наряды модных домов Christian Siriano, Desigual, Carmen Marc Valvo. Модель появлялась на обложках Vogue и Grazie.
Шарипова уже становилась лицом Benetton, но особой любовью Биби пользуется у японских модных брендов, таких как Tae Ashida и Ne-net. Она подписала контракт с популярным японским брендом Uniqlo.
"Феномен Бибисары Шариповой заключается не только в ее бюсте нулевого размера и инфантильной худобе, которая присуща Жизель Бундхен и Кейт Мосс. Просто она попала в восточный тренд. Ведь Китай стал не только локомотивом мировой экономики, но и главным потребителем фэшн-индустрии, на которого ориентируются мировые бренды. Они искали восточный типаж, который бы соответствовал европейским представлениям о красоте, и нашли все это в Бибисаре. У нее совершенные монголоидные скулы, выразительные глаза и пухлые губы идеальной формы. Светские львицы тратят кучу денег на то, чтобы накачать губы ботоксом. Вторые такие губы только у Анджелины Джоли", – отметил сотрудник модельного агентства Астаны Аббас Кисиков.