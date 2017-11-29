Казахстанская молодежь "утекает" в Россию – Ахметов
Анастасия Прилепская
Из Восточно-Казахстанской области идет отток выпускников школ и студентов в российские высшие учебные заведения, обеспокоенность по этому поводу высказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким региона Даниал Ахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"То, что не может меня не беспокоить – это отток наших детей на обучение в вузы Российской Федерации. Конечно, мы приветствуем, если казахстанские студенты будут обучаться в Англии или Франции, в лучших университетах мира. Но если это университеты такого же уровня, такого же качества, как и у нас, конечно, хотелось бы, чтобы они учились в нашей стране", – подчеркнул аким региона.
Он сообщил, что в 2016 году из области 1 800 детей уехало учиться в РФ, в этом году российские вузы предпочли еще 900 абитуриентов.
По мнению Даниала Ахметова, уже удалось снизить отток студентов из Казахстана в Россию после пересмотра параметров Единого национального тестирования. Также в ВКО приняты меры по гарантированному трудоустройству выпускников казахстанских вузов. Кроме того, в области в этом году выделено 200 дополнительных грантов на обучение в высших учебных заведениях РК.