Казахстанская мужская команда по гребле стала бронзовым призером на Азиаде
Аскар Бейсенбаев
Мужская четверка из Казахстана заняла 3-е место на Азиатских соревнованиях по академической гребле, которые проходят в Инчхоне,
сообщает специальный корреспондент газеты "Казахстанская правда".
Бронзовые медали по академической гребле завоевали Виталий Васильев, Михаил Таскин, Евгений Васильев и Владислав Яковлев. "Золото" досталось китайским спортсменам, "серебро" у южнокорейских спортсменов.
Таким образом, Национальная сборная страны завоевала очередные 3 медали на Азиатских играх за день. Ранее Светлана Германович и Марина Васильева завоевали серебряные награды в женской двойке (гребля). Третьими в парной гребле стали казахстанские спортсменки Екатерина Артемьева и Виктория Чепикова.