Казахстанская певица Динара Кырыкбаева стала мамой

Общество
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Жания Уранкаева
Фото с Инстаграмм певицы
Казахстанская певица Динара Кырыкбаева стала мамой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на instagram певицы.

"Сегодня, 28 января, мы с Олжасом стали родителями самой красивой девочки. Спасибо моим родителям за то, что я родилась на этот свет. Моему любимому мужу – за поддержку, за любовь", – написала певица на своей страничке. 

Также Кырыкбаева поблагодарила своих свекра и свекровь, родственников, друзей и своих подписчиков за поздравления, которых набралось больше тысячи. 

Напомним, свадьба Динары и ее возлюбленного Олжаса состоялась 18 июля прошлого года. На радостное торжество собрался практически весь казахстанский шоу-бизнес.

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