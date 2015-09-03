Казахстанская певица покорила жюри международного конкурса в Турции
Культура
Казахстанская певица Луина покорила жюри и зрителей международного конкурса вокалистов RisingStar, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство деловых коммуникаций.
Сообщается, что Луина прошла отборочный и первый этапы шоу, достойно представив на конкурсе нашу страну.
В первый день конкурсантам необходимо было представить свою страну. Выступление нашей соотечественницы не только понравилось судьям проекта, но и зрителям, наблюдающим за шоу.
Известный турецкий певец Мустафа Сандал и все члены жюри международного конкурса высоко оценили талант Луины, единогласно проголосовав за ее дальнейшее участие в конкурсе.
"Это большая честь и ответственность выступать на шоу такого масштаба, да, я немного волнуюсь, но на самом деле это бесценный опыт и невероятное количество эмоций – стоять на сцене и осознавать, что на тебя в прямом эфире смотрят миллионы людей со всего мира", – поделилась своими эмоциями певица.
RisingStar – новое интерактивное шоу, которое выходит на популярном в Турции телеканале TV8. За проектом следят зрители всего мира.
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