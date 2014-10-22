Казахстанская пловчиха Зульфия Габидуллина выиграла Азиатские Пара игры с мировым рекордом

Спорт
Габидуллина оказалась самой быстрой на дистанции 50 метров свободным стилем. Более того, ее результат 46,40 секунды является новым мировым рекордом в этой категории, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Второе место досталось Терезе Го из Сингапура, замкнула тройку призеров китаянка Бай Цзюань.

После этого казахстанцы выиграли еще 2 медали в эстафетах. В эстафете 4 по 100 метров казахстанцы стали третьими, а в эстафете 4 по 100 метров смешанным стилем стали чемпионами.

"Я очень долго шла к этой цели, спасибо моему тренеру за подготовку и поддержку, – сказала после награждения Габидуллина. – Соперницы у меня были сильные. Например, пловчиха из Сингапура, которая стала второй, была чемпионкой в Гуанчжоу. Но мы готовились к ним!"

В утренней программе пловцы принесли еще 2 медали. Свое 3-е "золото" на играх выиграл Ануар Ахметов. Ахметов победил на дистанции 100 метров брассом, следом финишировал еще один казахстанец – Андрей Афанасьев. Помимо плавания, казахстанцы завоевали одну награду в легкой атлетике. Аманат Калкаев стал бронзовым призером в беге на 200 метров.

В командном зачете сборная Казахстана поднялась на 10-е место, имея в активе 20 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). Завершатся игры 24 октября.

Популярное

Все
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Исполнили марши и вальсы
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Хранители национальных традиций
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Названы самые желанные бренды мира
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Казахстан готовится к «Играм будущего»
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Единую платформу закупок запустили в республике
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Читайте также

Сборная Казахстана выиграла третий матч на ЧМ по хоккею в П…
Асем Орынбай повторила мировой рекорд на ЭКМ по стендовой с…
Казахстан впервые в истории вышел в 1/8 финала ЧМ по настол…
Астана примет международный турнир по велоспорту на треке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]