Казахстанская пловчиха Зульфия Габидуллина выиграла Азиатские Пара игры с мировым рекордом

Габидуллина оказалась самой быстрой на дистанции 50 метров свободным стилем. Более того, ее результат 46,40 секунды является новым мировым рекордом в этой категории, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Второе место досталось Терезе Го из Сингапура, замкнула тройку призеров китаянка Бай Цзюань.
После этого казахстанцы выиграли еще 2 медали в эстафетах. В эстафете 4 по 100 метров казахстанцы стали третьими, а в эстафете 4 по 100 метров смешанным стилем стали чемпионами.
"Я очень долго шла к этой цели, спасибо моему тренеру за подготовку и поддержку, – сказала после награждения Габидуллина. – Соперницы у меня были сильные. Например, пловчиха из Сингапура, которая стала второй, была чемпионкой в Гуанчжоу. Но мы готовились к ним!"
В утренней программе пловцы принесли еще 2 медали. Свое 3-е "золото" на играх выиграл Ануар Ахметов. Ахметов победил на дистанции 100 метров брассом, следом финишировал еще один казахстанец – Андрей Афанасьев. Помимо плавания, казахстанцы завоевали одну награду в легкой атлетике. Аманат Калкаев стал бронзовым призером в беге на 200 метров.
В командном зачете сборная Казахстана поднялась на 10-е место, имея в активе 20 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). Завершатся игры 24 октября.
