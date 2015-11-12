"Казахстанская правда" презентовала сборник в честь 20-летия АНК

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В ходе II Международного медиафорума Ассамблеи народа Казахстана "Бейбітшілік пен келісім мәдениеті" был презентован сборник "20 лет АНК: Одна страна – одна судьба", подготовленный журналистами "Казахстанской правды", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Презентацию сборника для участников международного медиафорума провела заместитель главного редактора газеты "Казахстанская правда" Татьяна Костина.
"Это наша вторая книга, первая книга посвящена деятельности Ассамблеи народа Казахстана за первые 15 лет, а сегодня мы представляем книгу, которая анализирует работу АНК за 5 лет", – сказала она.
С выпуском сборника редакцию и представителей АНК поздравил заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев.
"Поздравляю с успешным проведением года Ассамблеи! Мероприятия проходят по всей стране. Поздравляю коллектив редакции с этим трудом, это результат большой работы, которую делает "Казправда", – сказал он.
Отметим, сборник состоит из семи глав. Первая глава посвящена обзору деятельности Ассамблеи за 20 лет.
"Вторая глава – наиболее яркая, она занимает большую часть книги, это наши репортажи с сессий, где выступал Глава государства, который представлял, какой должна быть концепция работы АНК. Одной из самых интересных глав книги является шестая, где читатель ознакомится с признаниями в любви к казахскому языку людей самых разных национальностей. Люди, которые начинали заниматься казахским языком, открывали краски, философию, и это тоже есть в нашей книге", – подчеркнула Татьяна Костина.
На страницах сборника можно ознакомиться со страницей "Нация единого будущего", где повестуется о чувстве патриотизма со слов экспертов Ассамблеи народа Казахстана.
"В целом книга поможет читателям узнать работу Ассамблеи, а также вклад каждого казахстанца в наше общее дело", – резюмировала редактор республиканской газеты.
Примечательно, что презентация сборника совпала с юбилеем главного редактора сборника Сергея Нестеренко.
Напомним, что сегодня в Астане проходит
Международный медиафорум Ассамблеи народа Казахстана "Бейбітшілік пен келісім мәдениеті", в котором принимают участие депутаты Парламента РК, представители республиканских и региональных СМИ, этнокультурных объединений, эксперты из Китая, ОАЭ, России, Турции, Кыргызстана, Азербайджана, Латвии, отечественные эксперты в сфере масс-медиа, зарубежные журналисты и эксперты, обсуждающие
актуальные вопросы межэтнической журналистики.