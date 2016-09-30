1 октября впервые на крупном европейском фестивале Waves Vienna в Австрии Казахстан представит молодой инди-рок коллектив Molto Loud, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rockafisha.kz
"Коллектив победил в музыкальном конкурсе Amsterlive Soundlab, который стартовал в этом году в Алматы. Всего на конкурс было подано около 100 заявок из всех регионов Казахстана. 11 из них были отобраны казахстанскими музыкальными экспертами для профессиональной живой записи в студии Soundlab Records. А самый интересный коллектив по мнению международного жюри из 10 стран отправится выступать на фестивале Waves в Вене", – рассказал организатор Владимир Кравченко.
Стоит отметить, что на международный фестиваль ежегодно съезжаются самые профессиональные представители музыкальной индустрии со всего мира.
Музыкальные эксперты и артисты Рустам Оспанов, Галымжан Молданазар, Альбек Раимбеков, Асхат Ускембаев, Andrew Campbell, Thomas Heher пожелали успехов группе в видеообращении: