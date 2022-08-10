Казахстанская шахматистка завоевала "бронзу" всемирной шахматной олимпиады

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала бронзовой призеркой всемирной шахматной олимпиады-2022 среди первых досок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
На первой доске играют самые сильные игроки сборных. Другая казахстанка Бибисара Асаубаева стала четвертой среди вторых досок.
Женская сборная:
Жансая Абдумалик (22 года) – первая доска, 3-е место;
Бибисара Асаубаева (18 лет) – вторая доска, 4-е место;
Ксения Балабаева (17 лет) – третья доска, 16-е место;
Гулисхан Нахбаева (31 год) – четвертая доска, 11-е место;
Назерке Нургали (18 лет) – пятая доска, сыграла меньше 8 игр.
Мужская сборная:
Ринат Джумабаев (33 года) – первая доска, не попал в топ-20;
Алишер Сулейменов (22 года) – вторая доска, 13-е место;
Муртас Кажгалеев (49 лет) – третья доска, сыграл меньше 8 игр;
Арыстанбек Уразаев (24 года) – четвертая доска, 18-е место;
Казыбек Ногербек (18 лет) – пятая доска, 19-е место.