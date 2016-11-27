Казахстанская школьница победила на соревнованиях по ментальной арифметике в Дубае

Общество
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Семилетняя школьница из Актобе Алина Алиева стала победителем XXI международных соревнований по ментальной арифметике в Дубае и была признана лучшей среди своих сверстников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Как отмечается, среди 4 тысяч участников из 57 стран мира юный математик из Казахстана признана самой лучшей. Результат превзошел все ожидания. 200 примеров пятого уровня всего за 8 минут. Настоящий мозговой штурм, говорят учителя актюбинской международной школы по ментальной арифметике, в которой занимается Алина.

"Цифры и числа для Алины как образы – в доли секунды складываются в целое значение, примеры любой сложности девочка решает с завидной легкостью. Как результат – призовые места в двух республиканских турнирах и победа на международных соревнованиях в Дубае. Сейчас Алина ставит перед собой новые арифметические задачи – подняться с 5-го уровня на 10-й. Учителя и родные уверены, что, несмотря на столь юный возраст, такие рекорды маленькому гению по плечу", – говорится в информации.

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