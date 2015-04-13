Казахстанская штангистка Татьяна Капустина победила на ЧМ в Перу

Казахстанская штангистка Татьяна Капустина выиграла золотую медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет, который проходит в Лиме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.В сумме двух упражнений Татьяна Капустина, выступающая в весовой категории свыше 69 кг, показала результат 243 кг (110 в рывке + 133 в толчке).Для сборной Казахстана это – второе "золото" на чемпионате мира в Перу. Чемпионом мира в весовой категории до 50 кг стал Игорь Сон.По серебряной медали в копилку сборной принесли Шынгыс Сагындыков (до 85 кг) и Айгерим Аулбек (до 58 кг).Айгерим Аулбек в рывке подняла 85 кг, и "толкнула" 107 кг, что по сумме двух упражнений составило 192 кг и позволило ей подняться на пьедестал почета мирового первенства.В состязании приняли участие свыше 200 тяжелоатлетов со всего мира.Первое место – у спортсменки из Таиланда Даншри, 207 кг. А третье место заняла испанская тяжелоатлетка Санчес Феррер, которая, подняв так же 192 кг, в сумме уступила нашей Айгерим по собственному весу.