Спорт
Казахстанская спортсменка установила рекорд скорости на Formula Russia
Асель Есетова
Пилотесса команды Astana Motorsports Любовь Андреева установила рекорд скорости на этапе Formula Russia, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Заезды серии кольцевых гонок "Формула-3" состоялись на престижной трассе "Формула-1" в Сочи. Наша спортсменка установила рекорд скорости данного соревнования, разогнав свой болид до 230 километров в час.

"Трасса очень скоростная и довольно опасная из-за бетонных ограждений по бокам, – комментирует пилотесса Astana Motorsports свой результат. – Перед гонкой мы прошли ее пешком, чтобы немного запомнить, а на следующий день с самого утра была первая практика. Я вполне быстро адаптировалась к трассе и машине, учитывая почти двухмесячный перерыв в гонках. Надеюсь, что в следующем году я смогу порадовать казахстанских болельщиков, улучшив свой спортивный результат".

По итогам всего дебютного гоночного сезона Любовь Андреева заняла достойное седьмое место. В первой гонке казахстанка показала седьмое время, во второй – пятое. 

Добавим, Любовь Андреева – первая в истории Казахстана гонщица, которая со следующего года официально будет представлять Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана" и нашу страну на соревнованиях "Формулы-3", младшей серии "формульных" гонок.

Напомним, что Андреева официально вошла в команду Astana Motorsports в сентябре этого года. Главная цель команды Astana Motorsports – подготовить гонщицу к выходу на соревнования "Формулы-1".

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