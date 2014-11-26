Казахстанская спортсменка установила рекорд скорости на Formula Russia
Асель Есетова
Пилотесса команды Astana Motorsports Любовь Андреева установила рекорд скорости на этапе Formula Russia, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Заезды серии кольцевых гонок "Формула-3" состоялись на престижной трассе "Формула-1"в Сочи. Наша спортсменка установила рекорд скорости данного соревнования, разогнав свой болид до 230 километров в час.
"Трасса очень скоростная и довольно опасная из-за бетонных ограждений по бокам, – комментирует пилотесса Astana Motorsports свой результат. – Перед гонкой мы прошли ее пешком, чтобы немного запомнить, а на следующий день с самого утра была первая практика. Я вполне быстро адаптировалась к трассе и машине, учитывая почти двухмесячный перерыв в гонках. Надеюсь, что в следующем году я смогу порадовать казахстанских болельщиков, улучшив свой спортивный результат".
По итогам всего дебютного гоночного сезона Любовь Андреева заняла достойное седьмое место. В первой гонке казахстанка показала седьмое время, во второй – пятое.
Добавим, Любовь Андреева – первая в истории Казахстана гонщица, которая со следующего года официально будет представлять Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана" и нашу страну на соревнованиях "Формулы-3", младшей серии "формульных" гонок.
Напомним, что Андреева официально вошла в команду Astana Motorsports в сентябре этого года. Главная цель команды Astana Motorsports – подготовить гонщицу к выходу на соревнования "Формулы-1".