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Спорт
Казахстанская теннисистка сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила двукратную чемпионку турниров Большого шлема, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанка Юлия Путинцева, пробившаяся в основную сетку турнира в Риме через квалификацию, вышла в третий круг, обыграв экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

По ходу матча во втором сете наша теннисистка отыгралась со счета 3:5 и 4:5 (0-30).

Продолжительность противостояния составила 2 часа и 17 минут. Юлия, которая занимает 40-ю позицию в мировом рейтинге, ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

В свою очередь, 10-я ракетка мира три раза выполнила эйс и реализовала три брейка.

Счёт в личных встречах оппоненток стал ничейным – 2:2.

Путёвку в четвертьфинал престижного соревнования Путинцева оспорит с Онс Жабер (Тунис).

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